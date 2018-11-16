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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:54 م
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مصرع طالبة بسبب تناول مادة سامه بطريق الخطأ بالبحيرة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:28 م
مصرع طالبة بسبب تناول مادة سامه بطريق الخطأ بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقيت طالبة مصرعها ، بسبب تناولها مادة سامه بطريق الخطأ بمركز كوم حمادة بالبحيرة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقى اللواء جمال الرشيدى  ، مدير أمن البحيرة ،  اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، إثر ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حماده  يتضمن وصول "  م . ع  .  ص  14 سنة "  طالبة -  للمستشفى الجامعى مصابة بحالة تسمم  نتيجة تناول مادة غير معلومة ، وبسؤال والدها قرر أنه عقب قيام نجلته المذكوره بتخزين كمية من الحبوب ووضع قرص مبيد حشرى عليها  خاص بحفظ الغلال ،  تناولت الطعام دون غسل يديها مما أدى لإصاباتها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 
 
 

 


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