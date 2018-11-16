مصرع طالبة بسبب تناول مادة سامه بطريق الخطأ بالبحيرة

لقيت طالبة مصرعها ، بسبب تناولها مادة سامه بطريق الخطأ بمركز كوم حمادة بالبحيرة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، إثر ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حماده يتضمن وصول " م . ع . ص 14 سنة " طالبة - للمستشفى الجامعى مصابة بحالة تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة ، وبسؤال والدها قرر أنه عقب قيام نجلته المذكوره بتخزين كمية من الحبوب ووضع قرص مبيد حشرى عليها خاص بحفظ الغلال ، تناولت الطعام دون غسل يديها مما أدى لإصاباتها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.