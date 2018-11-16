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للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:56 ص
للفلاحين فقط.. 10 نصائح مهمة من "الفاو" للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان فلاحين - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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حددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" 10 نصائح مهمة للفلاحين من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان وعلى فعالية مضادات الميكروبات.

وجاءت النصائح كالتالى:

1- التطهير الدائم من أجل التخلص من الجراثيم التى تسبب الأمراض عند الحيوان والإنسان، تذكر دائما الغسل الجيد للأيدى والأحذية والملابس قبل وبعد كل اتصال مع الحيوانات.

2- الحفاظ على نظافة الأماكن التى تعيش فيها الحيوانات، عن طريق إزالة السماد والفرش وذلك بصفة منتظمة، كما يجب معالجة جميع النفايات الناتجة من الحيوانات التى تلقت علاجا بالمضادات الحيوية بعناية كبيرة.

3- الحد من خطر انتشار الجراثيم، راقب كل من له اتصال بحيواناتك ونظف بصفة منتظمة كل معدات المزرعة، اعزل كل حيوان مريض عن بقية الحيوانات لمنع انتشار العدوى.

4- طبق مبدأ "الكل بالداخل – الكل بالخارج" فى مزرعتك، لتفادى أى عدوى من الحيوانات الجديدة الداخلة إلى المزرعة وإصابة الحيوانات الموجودة بها سابقا، تربى الحيوانات فى نفس الوقت وتفطم الحيوانات فى نفس الوقت واحتفظ بهذه المجموعة طزال مراحل الإنتاج، نظف وطهر مساكن الحيوانات قبل إدخال حيوانات جديدة.

5- احفظ أغذية الحيوانات جافة وخزنها بأمان بعيدا عن مصادر الجراثيم المحتملة مثل القوارض والطيور والحشرات والحيوانات الأخرى.

6- تجنب الإجهاد لحيواناتك واجعلهم يشعرون بالراحة وعدم الجفاف والتأكيد من أن لديهم مساحة كافية، دع الحيوانات الصغيرة تتغذى من أمهاتها لأطول فترة ممكنة قبل الفطام لأن ذلك يساعد على منع العدوى.

7- حافظ على صحة حيواناتك وتجنب الإصابة بالمرض خلال ضمان حصولهم على تغذية جيدة، حافظ على صحة الحيوانات عن طريق التأكد من أن مياههم نظيفة.

8- اطلب من البيطريين مساعدتك فى إدارة اللقاحات الهامة فى الأوقات المناسبة لأن الوقاية خير من العلاج.

9- اطلب نصائح من البيطريين للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج، لأن شراء واستخدام العلاج الخاطئ يعرض صحتك وصحة حيواناتك وعائلتك للخطر، استخدام مضادات الميكروبات الخاطئة هو مضيعة للوقت والمال.

10- أخبر الفلاحين الآخرين بما تعلمته لأن كل شخص يحتاج إلى العمل معا من أجل مزارع نظيفة لحماية صحة الحيوانات وسبل العيش وصحة جميع الأشخاص الذين يعتمدون على مضادات البكتريا لتكون فعالة عند الحاجة.

الفاو
الفاو

 


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