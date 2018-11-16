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قنصلية مصر بجدة: نتابع تحقيقات مقتل صيدلى بجازان ونعمل لنقل جثمانه للقاهرة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 03:19 م
قنصلية مصر بجدة: نتابع تحقيقات مقتل صيدلى بجازان ونعمل لنقل جثمانه للقاهرة وزارة الخارجية- أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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توجه مندوب عن القنصلية العامة فى جدة إلى مدينة جازان السعودية للوقوف على ملابسات حادث مقتل صيدلى مصرى، ومتابعة التحقيقات وإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر.

 

وأهابت القنصلية العامة فى جدة بالمواطنين المصريين بعدم تداول أو نشر أية شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى قد تؤدى إلى عرقلة سير التحقيقات.

 

وقالت القنصلية العامة فى جدة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أنها علمت بمقتل المواطن المصرى أحمد طه حسن محمود المنخلى ويعمل بإحدى الصيدليات، فى حى الصفا بمدينة جازان والتى تبعد نحو 700 كم عن مدينة جدة.

 

 

 


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