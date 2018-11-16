حاكم دبى مهنئا سلطنة عمان بالعيد الوطنى: علاقات ممتدة ترسخها شعوبنا كل يوم

كتب محمد تهامى زكى

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة العيد الوطنى 48.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة عيدها الوطنى الـ48 الذى يُتوج منجزات مسيرة نهضتهم المباركة فى ظلّ قيادة أخى السلطان قابوس المعظم حفظه الله"، وتابع "عمان منا ونحن منهم، اخوتنا وأشقاءنا وعضدنا وعلاقات ممتدة نفخر بها وترسخها شعوبنا كل يوم".