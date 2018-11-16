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الجمعة، 16 نوفمبر 2018 09:08 ص
خالد صلاح
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تدمير 8 آلاف منزل وتضرر 17 ألف شخص بسبب فيضان جنوب غربى الصين

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:44 ص
تدمير 8 آلاف منزل وتضرر 17 ألف شخص بسبب فيضان جنوب غربى الصين فيضانات - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة يونان، جنوب غربى الصين، تدمير ما لا يقل عن 8 آلاف منزل وتضرر نحو 17 ألف شخص بعد أن اجتاحت مياه الفيضان العديد من المدن والبلدات.

وقالت السلطات - فى بيان اليوم الجمعة إن الفيضان حدث نتيجة تفريغ المياه من بحيرة حاجزة تشكلت بعد انهيار أرضى فى نهر جينشا بالقرب من حدود منطقة التبت ذاتية الحكم ومقاطعة سيتشوان، مشيرة إلى أن الفيضان الناجم عن تصريف المياه أدى إلى غمر جسر فى سيتشوان وإغلاق طريق سريع هناك.

وأضافت أن المياه الغزيرة دخلت مقاطعة يونان، ما أدى لإحداث أضرار بعدد كبير من المنازل، دون ورود أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

 


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فيضان

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