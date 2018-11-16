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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "نعيم" و"هيرمس".. وتراجع CIB

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:00 ص
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "نعيم" و"هيرمس".. وتراجع CIB البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية لكل من نعيم القابضة إلى 65.512 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرمس إلى 175.110 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 21.072 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات شركة بالم هيلز عند 459.656 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 8.636 مليون شهادة،  عامر جروب عند 301.114 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.047 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.735 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 280.903 مليون شهادة.
 
واستقر أيضًا رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.481 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.633 مليون شهادة.
 
 

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