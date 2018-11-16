"اتصالات البرلمان": قانون التجارة الإلكترونية يضبط فوضى الإعلانات

كتب محمد صبحى

قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إصدار قانون للتجارة الإلكترونية أمر فى غاية الأهمية لضبط فوضى الإعلانات الذى تشهده مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن القانون سيكون فى مقدمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى.

وأضاف زيدان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إصدار قانون للتجارة الإلكترونية مهم للحفاظ على حقوق الدولة وتحصيلها من الشركات التى تستخدم شبكات التواصل الاجتماعى لتسويق المنتجات الخاصة بهم، وتقديم خدمات إلكترونية، خاصة أن تلك الشركات تحقق نسبة مرتفعة من المبيعات دون تحصيل الدولة لحقوقها مثلما يحدث مع الشركات الأخرى المنافسة بالأسواق والخاضعة للضريبة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون التجارة الإلكترونية يمكن من حماية المواطنين من إعلانات المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، إذ سنسعى لتضمينه مواد تنص على أحقية المواطن فى الرجوع على تلك الشركات بالتعويض حال تقديم خدمات بها ضرر للمواطنين وغير آمنة.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عن إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى.