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ولى أمر يتهم مدير مدرسة بصفع ابنته وإسقاط أحد أسنانها بسبب 2 جنيه

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:05 م
ولى أمر يتهم مدير مدرسة بصفع ابنته وإسقاط أحد أسنانها بسبب 2 جنيه اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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اتهم والد تلميذة بمركز الدلنجات بالبحيرة، مدير مدرستها بضرب نجلته مما أدى إلى إصابتها بورم فى وجهها بسبب عدم دفع رسوم نظافة الفصل.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام بوصول الطفلة "ر. ح  .ع  " 9 سنوات تلميذة بالصف الثالث الإبتدائى ومقيمة دائرة المركز مصابة بتورم بالوجه من الناحية اليسرى وإدعاء سقوط أحد الأسنان.

وبسؤال والدها "ح ع  ع" 34 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية اتهم "أ . ف . ع" 52 سنة مدير المدرسة بضرب نجلته وصفعها على وجهها بدعوى عدم قيامها بدفع مبلغ 2 جنيه قيمة رسوم نظافة الفصل.

بسؤال المشكو فى حقه أنكر تعديه على الطفلة المذكورة، وأضاف أن المبلغ المشار إليه تبرع من أولياء الأمور بالمدرسة بناء على قرار مجلس الأمناء، واتهم المُبلغ بالدخول للمدرسة والتعدى على العاملين بها بالسب، وقدم مدير المدرسة المذكور مذكرة بمضمون ما تقدم وبمواجهة المُبلغ أنكر ما نسب إليه.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل الطرفين من سراى النيابة بعد التصالح والتراضى بينهما.

 

 


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