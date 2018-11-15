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وزير التعليم العالى يفرز أصوات المتنافسين على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:46 م
وزير التعليم العالى يفرز أصوات المتنافسين على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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تولى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فرز أصوات المتنافسين على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بمسرح كلية الحقوق بالجامعة بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

كان 4 طلاب من مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى كليات جامعة القاهرة، ترشحوا على منصب رئيس طلاب جامعة القاهرة، خلال فعاليات المرحلة الأخيرة من الانتخابات الطلابية التى تجرى اليوم الخميس بمسرح كلية الحقوق بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.

والطلاب المتنافسون على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة هم: الطالب أحمد إيهاب بكلية الحقوق، والطالب أحمد محمد بالتمريض والطالب فريد محمد بالهندسة والطالب حامد السيد بدار العلوم.

 

 

 


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