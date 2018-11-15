وزير الأوقاف: فصل من يكتب "بوستات" تتعارض مع الوسطية.. ونتابع الأئمة جيدا

كتب مدحت وهبة - تصوير أحمد معروف

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن متابعة الوزارة للعاملين بالأوقاف ومن يجلسون على المنابر كما يتم متابعة صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال وزير الأوقاف: "لو تبين كتابه أى شخص "بوست" يتعارض مع الفكر الوسطى يتم محاسبته تأديبيا، مع التوجيه بفصله، مضيفا:" يتم مواجهه أى عناصر بعيده عن الوسطية، ومحاصرة ظاهرة التطرّف التى كانت لدى البعض مسبقا فى المساجد".

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوى الشريف بحضور الدكتور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة واللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.