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وزيرة البيئة: يجب رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجى باستراتيجية 2050

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:16 م
وزيرة البيئة: يجب رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجى باستراتيجية 2050 مؤتمر التنوع البيلوجى
كتبت آية دعبس
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر الذى تستضيفه مصر حاليا بمدينة شرم الشيخ سيساهم فى رسم خارطة الطريق للحفاظ على التنوع البيولوجى فى العالم أجمع وعلى مستوى الدول وحكوماتهم سيساهم فى دمج التنوع البيولوجى بكافة القطاعات الحيوية بها.
 
وأضافت ياسمين، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة البيئة، اليوم على هامش فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر التنوع البيولوجى بحضور مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وراندا أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الأمريكية، بدايات المؤتمر كانت مشرفة لجمهورية مصر العربية وبداية جيدة لدمج التنوع البيولوجى فى القطاعات المختلفة، مشيرا إلى اهتمام 7 وزراء من أهم القطاعات الحيوية بالبلاد بالدمج بين التنوع البيولوجي ومختلف القطاعات بالبلاد، مشيرة إلى أهمية رسم خارطة الطريق للتنوع البيولوجي باستراتيجية 2050.
 
وأوضحت فؤاد، أن تقربر البلاغ الوطني الرابع حاله مثل باقي المجالات الوطنية في مجال التكيف، مشيرة إلى أنه لابد من مرعاة الأبعاد البيئية للتنوع البيولوجي أثناء التخطيط لإنشاء منشآت سياحية جديدة.
 
 

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