وزارة المالية: إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية لرفع كفاءة منظومة الرقابة

كتب- أحمد يعقوب

أعلنت وزارة المالية عن إنشاء وحدة جديدة بهيكلها الإدارى تتبع وزير المالية مباشرة تختص بالمراجعة الداخلية، وذلك فى إطار خطط الوزارة للتطوير المؤسسى إلى جانب رفع كفاءة دور الرقابة الداخلية الذى تقوم به وزارة المالية وخاصة متابعة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وتقييم المخاطر التى تواجه عمل الوزارة والمصالح التابعة لها لوضع الآليات والخطط والسياسات المناسبة لإدارة ودرء تلك المخاطر.

وأكد بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أن وحدة المراجعة الداخلية التى سوف تتبع الوزير مباشرة سيرأسها المحاسب إيهاب خطاب مساعد وزير المالية، كما تم تدعيم الوحدة الجديدة بأفضل الكفاءات بالوزارة حتى تؤدى دورها المطلوب فى تحسين أداء الوزارة وقطاعاتها الرئيسية والمصالح التابعة لها ودعم سياسات الحوكمة التى يتبناها وزير المالية.

وأوضح البيان، أن الوحدة الجديدة ستتمتع باستقلالية تامة فى عملها حيث ستتبع وزير المالية إداريا وفنيا الى جانب تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية فى عمليات المراجعة والرقابة الداخلية، بما يسهم فى رفع كفاءة إدارة العمليات المختلفة بالوزارة والمصالح التابعة لها والتأكد من تأمين الأصول العامة بأفضل صورة، والتزام جميع المستويات الإدارية للدولة بالقوانين واللوائح والنظم الإدارية.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية ستستفيد بعلاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى وخبرة المؤسسات الرقابية فى الاتحاد فى إعداد برامج تدريبية لفريق عمل وحدة المراجعة الداخلية خاصة على أساليب ووسائل المراجعة الداخلية دعما للوحدة الجديدة ولتحقيق النتائج المرجوة منها.

يذكر أن المحاسب إيهاب خطاب رئيس الوحدة الجديدة يتمتع بخبرة طويلة حيث عمل لأكثر من 33 عاما فى العديد من البنوك المحلية والإقليمية منذ تخرجه من كلية تجارة عين شمس عام 1985 حيث عمل فى بنوك التجارى الدولى وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الاستثمار وشركة التجارى الدولى القابضة، كما أنه صقل تلك الخبرة بالحصول على العديد من الشهادات المهنية فى مجال المراجعة الداخلية من الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مجال التحليل الائتمانى.