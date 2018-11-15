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منطقة المنوفية تحصد منصب أمين اتحاد عام طالبات الأزهر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:51 م
منطقة المنوفية تحصد منصب أمين اتحاد عام طالبات الأزهر منطقة المنوفية تحصد منصب أمين اتحاد عام طالبات الأزهر
كتب لؤى على
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عقدت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب (أمانة الاتحادات الطلابية – فتيات) المؤتمر الأول لمجلس اتحاد عام طالبات المعاهد الأزهرية لعام 2018/2019، لانتخاب عضوات المكتب التنفيذي من الطالبات على مستوى الجمهورية، بمركز الأنشطة الاجتماعية بميامى بمدينة الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.
 
وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالبة، جهاد محمد عبدالغفار، من منطقة المنوفية بمنصب الأمين العام، بينما فازت الطالبة بسملة عبدالله سلامة من منطقة بني سويف بمنصب الأمين المساعد، وتم انتخاب الطالبة أمينة أحمد سالم من منطقة الإسماعيلية والطالبة ريهام شريف محمد من منطقة الإسكندرية عن وجه بحري، والطالبة مريم رمضان حمام من منطقة المنيا عن وجه قبلي، والطالبة آن قدري أحمد من منطقة جنوب سيناء عن المناطق النائية، والطالبة ولاء علاء أحمد من منطقة القليوبية عن مناطق وسط.
 
جدير بالذكر أن الهدف من انتخاب اتحاد عام للطلاب والطلاب على مستوى الجمهورية هو توصيل صوت الطلاب في المعاهد والمناطق الأزهرية إلى المسؤولين وقيادات الأزهر، وتنمية روح التعاون والمشاركة بين الطلاب، وتدريبهم على ممارسة آليات الديموقراطية والانتخاب ليسهموا في بناء المجتمع.
 
منطقة المنوفية تحصد منصب أمين اتحاد عام طالبات الأزهر
منطقة المنوفية تحصد منصب أمين اتحاد عام طالبات الأزهر

 

منطقة المنوفية تحصد منصب أمين اتحاد عام طالبات الأزهر
منطقة المنوفية تحصد منصب أمين اتحاد عام طالبات الأزهر

 

منطقة المنوفية تحصد منصب أمين اتحاد عام طالبات الأزهر
منطقة المنوفية تحصد منصب أمين اتحاد عام طالبات الأزهر

 

 


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