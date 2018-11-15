مجهولون يعتدون على كنيسة تاريخية فى أوكرانيا

كييف /أ ش أ/

هاجم مجهولون، كنيسة سانت أندرو التاريخية فى العاصمة الأوكرانية كييف واعتدوا على أحد القساوسة.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية فى أوكرانيا اليوم الخميس قوله إن مجهولين ألقوا قنابل المولوتوف على الكنيسة صباحا واعتدوا على قس ورشوا عليه رذاذ الفلفل الحارق.

ولفتت الشبكة إلى أن الهجوم يأتى فى أعقاب محاولات لتمهيد استقلال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، مشيرة إلى أن الخطوة المتوقعة تثير مخاوف وقوع عنف بين المؤيدين والرافضين.