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الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:47 م
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مجهولون يعتدون على كنيسة تاريخية فى أوكرانيا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:37 م
مجهولون يعتدون على كنيسة تاريخية فى أوكرانيا عناصر من الشرطة الاوكرانية
كييف /أ ش أ/
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هاجم مجهولون، كنيسة سانت أندرو التاريخية فى العاصمة الأوكرانية كييف واعتدوا على أحد القساوسة.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية فى أوكرانيا اليوم الخميس قوله إن مجهولين ألقوا قنابل المولوتوف على الكنيسة صباحا واعتدوا على قس ورشوا عليه رذاذ الفلفل الحارق.

ولفتت الشبكة إلى أن الهجوم يأتى فى أعقاب محاولات لتمهيد استقلال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، مشيرة إلى أن الخطوة المتوقعة تثير مخاوف وقوع عنف بين المؤيدين والرافضين.

 


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مجهولون كنيسة تاريخية

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