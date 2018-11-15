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قتلى وجرحى بين الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمنى بالبيضاء

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:45 م
قتلى وجرحى بين الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمنى بالبيضاء عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، من صد هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثى على مواقع الجيش فى ميسرة جبهة الملاجم شرقى محافظة البيضاء.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن قائد كتائب النصر العميد ناصر على القحيح قوله: إن قوات الجيش أفشلت هجوم المليشيا فى ميسرة جبهة الملاجم والذى كان محاولة يائسة منها لاستعادة قمة جبل صوران الاستراتيجى بعد أن تمت السيطرة عليها من قبل قوات الجيش، وكبدت المليشيا خسائر كبيرة فى العتاد، وقتل أكثر من 9 من عناصرها وأصيب آخرون.

 


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