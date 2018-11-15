عادل الجبير: السعودية تتعرض لحملة مستهدفة من الإعلام التركى والقطرى

كتب سمير حسنى

قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، اليوم الخميس، إن مرتكبى جريمة مقتل جمال خاشقجى أفراد تخطوا حدود مسئولياتهم وستتم محاسبتهم، مؤكدا أن الإعلام التركى والقطرى يمارس حملة شرسة ضد المملكة.

وحول الوضع فى اليمن، أضاف الوزير السعودى خلال مؤتمر صحفى، أن المملكة قالت من اليوم الأول إن الحل في اليمن سياسى ويجب إزالة الانقلاب على الشرعية، مشددا على أن الحوثيون يفرضون الحصار ويطلقون الصواريخ ويزرعون الألغام وعليهم أن ينخرطوا فى العملية السياسية لإنهاء الحرب فى اليمن.