ضبط عاطلين لسرقتهما حقائب السيدات فى بنى سويف

بني سويف أيمن لطفى

تمكنت مباحث الفشن جنوب بني سويف اليوم من ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة وخطف حقائب يد السيدات أثناء سيرهن بشوارع مدينة الفشن.

وتلقى الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن عدة بلاغات تفيد بتعرض عدد من السيدات لاختطاف حقائب يد السيدات أثناء سيرهن في شوارع مدينة الفشن.

تم تشكيل فريق بحث يقوده رئيس المباحث ويضم النقباء أحمد مشرف ومسعد ذكي وحسين إبراهيم وشريف فارس معاونى مباحث مركز الشرطة حيث تبين من التحريات أن وراء ارتكاب وقائع السرقات عاطلان مقيمان بمدينة الفشن وهما "رمضان. س" وشهرته ضاني، و"احمد . م"، وشهرته عطية".

تم القاء القبض على المتهمين أثناء قيامهما بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات بإحدى شوارع مدينة الفشن، وتحرر محضر بالواقعة اعترف المتهمان خلاله بارتكاب وقائع السرقات.