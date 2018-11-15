صور.. عمرو أحمد يفوز بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس ومها محمد نائبًا

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

فاز عمرو أحمد محمد الطالب بكلية الطب بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس متقدما على منافسيه بإجمالى 15 صوت مقابل 8 أصوات للمرشح عمر محمد عبد الرحيم و4 أصوات للمرشح عبد الله على علوان.

كما فازت مها محمد عبد الرحيم الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بمنصب نائب رئيس إتحاد طلاب جامعة قناة السويس بعد حصولها على 14 صوت مقابل 11 صوت للطالب محمد حسين محمد وصوتين للطالب طارق عماد محمود.

وأعلن طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة قناة السويس، أسماء الطلاب الفائزين فى انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين للجان الطلابية العليا على مستوى الجامعة وعددها 7 لجان.

وأسفرت نتائج انتخابات لجنة الجوالة، عن فوز الطالب عمرو محمد عبد العال بالفرقة الخامسة كلية الطب البيطرى بمنصب أمين عام اللجنة العليا للجوالة، كما فاز الطالب محمد عطا الله أبو بكر بالفرقة الرابعة كلية الآداب بالتزكية بمنصب الأمين المساعد للجنة العليا للجوالة.

وفاز الطالب أحمد مصطفى أحمد عيد بالفرقة الثانية بكلية الطب بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية العليا، كما فاز الطالب بدر السيد بدر محمد الفرقة الثالثة بكلية سياحة وفنادق بمنصب الأمين المساعد للجنة الاجتماعية العليا.

وفاز الطالب كامل حسن كامل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية حاسبات والمعلومات وهو مؤسس الفريق العلمى الأول بكلية الحاسبات والحاصل على 2 براءة اختراع لجهاز صدأ الحديد وممثل الجامعة فى مؤتمر إطلاق طاقات المصريين بالبحث العلمى بمنصب أمين اللجنة العلمية، كما فاز مى جمال على بالفرقة الرابعة تمريض والمشتركة بالجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثى التخرج إنسا بمنصب الأمين المساعد للجنة العلمية.

وفاز الطالب مينا ملاك سامى بالفرقة الرابعة بكلية طب البيطرى بمنصب أمين اللجنة الفنية، كما فاز الطالب أحمد شرين كامل الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشرى بمنصب الأمين المساعد للجنة الفنية.

وفازت الطالبة أمانى محمود جاد الكريم بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة بمنصب أمين اللجنة العليا للأسر الطلابية، كما فاز الطالب إسلام عادل عبده ضيف بالفرقة الثالثة ألسن بمنصب الأمين المساعد للجنة العليا للأسر الطلابية.

وفازت الطالبة سوسنة كرم نيقولا بالفرقة الثالثة كلية الألسن بمنصب أمين عام اللجنة العليا الثقافية، كما فاز الطالب أحمد محمد حسن شاور بالفرقة الثالثة كلية التمريض بمنصب الأمين المساعد للجنة العليا الثقافية.

وفازت الطالبة جمالات مصطفى أمين بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بمنصب أمين اللجنة الرياضية بالتزكية، كما فاز الطالب سليمان نصر الله هجرس بالفرقة الثالثة سياحة و فنادق بمنصب الأمين المساعد للجنة الرياضية العليا.

أقيمت الانتخابات بقاعة إتحاد الطلاب بمبنى الأنشطة الطلابية وتحت إشراف الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق راشد رحمي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بالجامعة برئاسة الدكتور طارق راشد رحمي، وعضوية الدكتور محمد غنيم، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية، وطارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد سعد عبد العظيم "عضو قانوني"، والطالب مؤمن أشرف مصطفى "عضوًا"، والطالبة بسنت محمود عبده "عضوًا"، وبحضور مديرو إدارات الأنشطة المختلفة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.



أحمد شرين كامل



أحمد محمد حسن شاور



أحمد مصطفى أحمد عيد وبدر السيد بدر محمد



إسلام عادل عبده ضيف



أماني محمود جاد الكريم



جمالات مصطفى أمين



سليمان نصر الله هجرس



سوسنة كرم نيقولا



عمرو أحمد محمد ومها محمد عبد الرحيم



كامل حسن كامل ومي جمال علي