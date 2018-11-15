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صور.. حفل تكريم للعاملين المتميزين بقطاع الطيران بدار الأوبرا المصرية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:42 م
صور.. حفل تكريم للعاملين المتميزين بقطاع الطيران بدار الأوبرا المصرية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب محمود عبد الغنى _ أحمد حمادة
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هنأ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، العاملين بالطيران المدني وأسرهم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا حرصه على التواجد بين العاملين في كل المناسبات الاجتماعية. 
 
وقال الفريق يونس المصري، خلال الاحتفالية المقامة في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة يوم التميز للعاملين بقطاع الطيران المدني، بحضور قيادات وزارة الطيران المدنى وعدد كبير من العاملين بها، قائلا: " فخورين بتاريخنا والفن المصري الذي يمثل  القوي الناعمة المؤثرة علي العالم كلة والمنطقة العربية بشكل خاص". 
 
وتحتفل وزارة الطيران المدنى اليوم الخميس، بيوم التميز للعاملين تحت شعار "انتماء.. تميز.. نجاح"، في إطار حرص الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، على تحفيز العاملين ولم شمل أسرة الطيران المدني في تقليد لأول مرة هدفه الارتقاء العنصر البشري.
 
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