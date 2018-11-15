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صور.. البابا تواضروس باحتفالية اليوبيل الذهبي لتدشين كنيسة مارجرجس بسبورتنج

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:49 م
صور.. البابا تواضروس باحتفالية اليوبيل الذهبي لتدشين كنيسة مارجرجس بسبورتنج البابا تواضروس
وائل ربيعى
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وصل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة مار جرجس سبورتنج بالإسكندرية للمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي بتدشين الكنيسة، حيث استقبله اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس المنتزه، ومسئول خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية وآباء كهنة الكنيسة وعدد كبير من اباء كهنة الإسكندرية وجمع غفير من أبناء الكنيسة.
 
وافتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، معرض الصور بالكنيسة والذي يعبر عن تاريخ الكنيسة منذ تأسيسها حتى الآن والذي يتضمن عدة أقسام منها قسم عند بداية الكنيسة عندما كانت أرض فضاء أمام ترام سبورتنج ومراحل تأسيسها وقسم عن الأنبا بيشوي كامل مؤسس الكنيسة وقسم عن زيارات الآباء البطاركة البابا كيرلس السادس والبابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثانى للكنيسة في مناسبات مختلفة وقسم عن آباء الكنيسة والمناسبات المتعددة بها.
 
وقام البابا تواضروس الثاني بزيارة المزار الخاص بالقمص بيشوي كامل والذي يحوي جسده وعدد من الصور التاريخية للأنبا بيشوى كامل مؤسس الكنيسة ومؤسس الخدمة بها والذي يعتبر منارة للكهنوت المشرق بالإسكندرية بل ولكل آباء الكنيسة في جيله ويعتبر أول كاهن يخدم بأمريكا وأسس سبع كنائس بالإسكندرية وهي كنيسة مار جرجس سبورتنج وكنيسة الانبا تكلا بالابراهيمية و كنيسة مار جرجس بالحضرة و كنيسة الملاك ميخائيل بمصطفي كامل وكنيسة مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء بحي سيدي بشر وكنيسة أنبا انطونيوس اللبان وكنيسة العذراء بكليوباترا وقام قداسته بتطييب مكان جسد الأنبا بيشوي كامل.
 
 
 

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