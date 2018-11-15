سقوط خادمة أثناء بيعها عقد ذهب مسروق بالصاغة

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية القبض على "عائشة ن ع" 22 سنة، خادمة، وبحوزتها عقد ذهب مرصع بالماس يقدر ثمنه بحوالي 35 الف جنية، مجهول المصدر، أثناء محاولتها بيعه لاحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بالمنطقة.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها "حسين م ع"، 72 سنة، بالمعاش، بأسلوب " المغافلة " إبان عملها كخادمة طرفه، و باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات وأتهمها بالسرقة وقرر أنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.