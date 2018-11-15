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رئيس وزراء فرنسا يحذر من مغبة ازدياد حالة عدم اليقين السياسى فى بريطانيا

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:02 م
رئيس وزراء فرنسا يحذر من مغبة ازدياد حالة عدم اليقين السياسى فى بريطانيا إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسى
باريس /أ ش أ/
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حذر رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، من ازدياد حالة عدم اليقين السياسى فى المملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الخميس عن فيليب قوله "إن إمكانية عدم تصديق البرلمان البريطانى على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) أمر يثير القلق، لذا يتعين علينا الاستعداد لإمكانية خروج بريطانيا دون اتفاق".

وفى إشارة إلى استقالة عدة وزراء فى الحكومة البريطانية اعتراضا على مسودة الاتفاق، قال فيليب إن حالة عدم اليقين السياسى تزداد فى بريطانيا، لكن فى حال الإطاحة بتيريزا ماى كرئيسة للوزراء فإن خطر عدم التوصل إلى اتفاق سيزداد، وهو ما قد يتسبب فى "مشاكل خطيرة للغاية" بالنسبة لفرنسا، خاصة فيما يتعلق بالتجارة عبر قناة "المانش" التى تربط بريطانيا بفرنسا.

 


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