"حماية المستهلك": ضبط 22830 قطعة غيار وفلاتر سيارات مجهولة المصدر بكفر الشيخ

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم تكثيف الحملات النوعية بجميع فروع الجهاز بالقاهرة والأقاليم لضبط السلع المغشوشة أوالمقلدة، وفى هذا الإطار وردت معلومات للجهاز بشأن تداول قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالأسواق ، و بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين بكفرالشيخ تم تاكيد المعلومات وضبط كميات كبيرة من الفلاتر وقطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات بأحد المخازن بدائرة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ بلغ عددها 22830 قطعة وتحرر عنها محضر رقم 493 لسنة 2018 مركز قلين جنح امن دولة طوارىء، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بالإحالة للنيابة العامة.

وأوضح عبد المعطى، فى تصريحات اليوم، أن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك، وشدد على أهمية تحذير المستهلكين من شراء أى سلع دون بيانات ومجهولة المصدر، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك .

وأشار إلى أن الجهاز يولى إهتماما ً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " التوعية، الرقابة، الحماية " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتمضبطه من السلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حملات الجهاز لضبط الأسواق بالتنسيق مع كافة الأجهزة ستستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلكين وصحته وسلامته، مناشداً جموع المستهلكين بضرورةمعاونة الجهاز من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى او معلومات لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخطالساخن 19588 او من خلال خدمة رقم الواتس آب 01281661880 أو تسجيل شكوى عن طريق الدخول على موقع WWW.cpa.gov.eg أو الصفحة الرسمية لجهازحماية المستهلك بمصر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك او من خلال تطبيق المحمول (حماية المستهلك).