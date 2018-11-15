حالة الطقس اليوم الخميس 15/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 ، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15 .

الطقس فى الأردن

نهاراً

انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من مُعدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة في عموم المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً.

وتهطل زخات من الأمطار بمشيئة الله على فترات في عدة مناطق.

وتكون الرياح غربية، معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

-الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة في عموم المناطق.

ويتوقع تشكل الضباب وحدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من البادية والسهول الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتضعف فرصة تساقط الأمطار مع بقائها واردة في بعض الفترات، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.