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تعرف على التحويلات المرورية بعد انفجار ماسورة مياه أسفل كوبرى المشير

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:34 م
تعرف على التحويلات المرورية بعد انفجار ماسورة مياه أسفل كوبرى المشير انفجار ماسورة مياه بالطريق
كتب عبد الرحمن سيد
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أجرت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بعد انفجار ماسورة مياه أسفل كوبرى المشير طنطاوى بمحور الشهيد، عدة تحويلات لعل أبرزها القادم من مناطق محور NA وشارع التسعين عدم استكمال الرحلة المرورية مطلع كوبرى المشير، والتوجه يمينا إلى النفق المؤدى للوفاء واﻷمل وسط انتشار الخدمات المرورية بالمنطقة. 
 
كما تشمل التحويلات أمام القادم من طريق العين السخنة وميدان محمد زكى، يتجه لمطلع المقطم أو العودة اتجاه منطقة محمد زكى، والقادم من محور الشهيد اتجاه التجمع استكمال الرحلة المرورية، وهناك تباطؤ فقط فى حركة السيارات بسبب انبعاث المياه.
 
وتلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أسفل كوبرى المشير بانفجار ماسورة مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وأخطر اللواء مخمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة.
 
 

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