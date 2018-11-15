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النيابة تستكمل التحقيقات مع أعضاء ألتراس أهلاوى المتهمين بالشغب

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:30 ص
النيابة تستكمل التحقيقات مع أعضاء ألتراس أهلاوى المتهمين بالشغب ألتراس أهلاوى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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تستكمل اليوم الخميس،  نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع أعضاء ألتراس الأهلى المحبوسين على ذمة التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحوريا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

ووجهت النيابة في القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى  دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.


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