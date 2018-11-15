"الصحة" تغلق 100 عيادة غير مرخصة فى السويس والإسماعيلية خلال 48 ساعة

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، غلق 80 عيادة غير مرخصة بمحافظتى الإسماعيلية والسويس خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدة أن سلسلة من الحملات أسفرت عن المرور على أكثر من 280 منشأة فى المحافظتين.

وقالت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، لـ"اليوم السابع"، لا تهاون فى شكاوى المرضى وضبط القطاع أولوية دولة، مضيفة أن الوزيرة هالة زايد وزير الصحة وجهت بتفعيل أعلى درجات الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية منعًا للأخطاء الطبية .

وأضافت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، أنه سيجرى رفع كفاءة جميع المفتشين مع ضرورة بحث زيادة عددهم لتمكينهم من القيام بدورهم فى حفظ أمان المريض.