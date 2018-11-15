الدفاع المدنى الكويتى: تعاملنا مع 2987 بلاغا بسبب سوء الطقس خلال 24 ساعة

الكويت /أ ش أ/

أعلن الناطق الرسمى باسم لجنة الدفاع المدنى الكويتية، العقيد جمال الفودرى، اليوم الخميس، التعامل مع 2987 بلاغا بسبب تقلبات الطقس، خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال الفودرى - فى تصريح صحفى- إن أغلب البلاغات الواردة، تمثلت فى تجمعات لمياه الأمطار، وحوادث مرورية ناجمة عن تقلبات الطقس، لافتا الى أنه تم فتح عددا من الطرق المغلقة، واستمرت اغلاق البعض الاخر، تبعا اكتساب المياه بها.

وأشار الناطق الرسمى باسم لجنة الدفاع المدنى الكويتية، الى أنه تم إيواء 147 شخصا من متضررى الأمطار، فى شقق فندقة متنوعة بمحافظة الأحمدى.