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الجيزة تنعى الشهيد ساطع النعمانى.. والمحافظ: إطلاق اسمه على ميدان النهضة يخلد ذكراه

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:52 ص
الجيزة تنعى الشهيد ساطع النعمانى.. والمحافظ: إطلاق اسمه على ميدان النهضة يخلد ذكراه العقيد ساطع النعمانى
كتب سيد الخلفاوى
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نعت محافظة الجيزة شهيد الوطن العقيد ساطع النعمانى ضحية الارهاب فى أحداث بين السرايات  .

وقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خالص التعازى للشرطة المصرية ولأهل الشهيد وأسرتة نيابه عن مواطنى محافظة الجيزة، مؤكدا أن شهداء الوطن حفروا أسماءهم بأحرف من نور وتضحياتهم ستظل فى الوجدان. 

وأكد على عزم المصريين بالاستمرار فى حربهم ضد الإرهاب ووقوفهم خلف أبطال الوطن من الجيش والشرطة لخوض معركتهم حتى النهاية .

وأشار المحافظ فى تصريحات له أنه سيتم تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإطلاق اسم الشهيد العميد ساطع النعماني على ميدان النهضة تخليداً لذكراه ولتضحياته الوطنية .

 


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