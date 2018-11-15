"التعليم الفنى" يشارك فى مشروع التوعية بأهمية الحفاظ على مياة نهر النيل

كتب محمود طه حسين

أعلن محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ببنى سويف، قيام التعليم الفنى بقيادة المهندس كمال عمران بعمل لوحات توعية للمياه على أسوار محطات المياه من خلال مشروع رأس المال، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف بمبادرة لتجميل سور محطة مياه الشرب الأمريكى المطلة على كورنيش النيل.

وجاء التجميل بطريقة مختلفة ومميزة حيث ضم رسائل توعوية للمواطنين، وكذلك حملة ( غير سلوكك ..تضمن حياتك ) التى تتبناها الدولة بخصوص ترشيد استهلاك المياه.