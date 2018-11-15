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البنك الدولى يسحب قرضا من تنزانيا على خلفية حرمان الطالبات الحوامل من التعليم

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:02 م
البنك الدولى يسحب قرضا من تنزانيا على خلفية حرمان الطالبات الحوامل من التعليم الرئيس التنزانى جون بومبيه ماغوفولى
لندن (أ ش أ)
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سحب البنك الدولى قرضا مخصصا للتعليم بقيمة 300 مليون دولار من تنزانيا على خلفية سياسة البلاد التى تقضى بطرد الطالبات الحوامل من المدارس.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أنه من ضمن الأسباب الرئيسية لسحب القرض، أن هذه السياسة تحرم الأمهات من حق التعليم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البنك الدولى سحب النسبة الأكبر من إجمالى اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون دولار قدمها لتنزانيا خلال العام الجارى، من أجل مساعدة وزارة التعليم فى تطوير إمكانية الحصول على التعليم الثانوي.

وأشارت الجارديان إلى أن المدارس التنزانية تقوم بطرد الفتيات اللاتى يحملن بشكل روتينى، والمُقدر عددهن بنحو 8 آلاف فتاة سنويا.

وتعود هذه السياسة إلى عدة عقود مضت، غير أنه تم تكثيفها منذ تولى الرئيس التنزانى جون ماجوفولى الحكم فى عام 2015؛ إذ قامت بعض المدارس بفرض اختبارات حمل إجبارية على الفتيات.

من جانبه، قال مصدر من داخل البنك الدولى لـ /الجارديان/ أن سياسة الحكومة التنزانية التى تقتضى بطرد الفتيات الحوامل من المدارس، كانت ضمن أسباب سحب القرض.

كما أكد المتحدث باسم البنك الدولى، فى بيان رسمى أن البنك الدولى يدعم السياسات التى تشجع على تعليم الفتيات وتمكن الفتيات الشابات من الدراسة فى المدارس حتى يحققن إمكاناتهن الكاملة.

 


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البنك الدولى يسحب قرضا من تنزانيا




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