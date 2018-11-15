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"الإحصاء" يعلن ارتفاع صادرات مصر البترولية لـ1.6 مليار دولار خلال 8 أشهر

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:22 ص
"الإحصاء" يعلن ارتفاع صادرات مصر البترولية لـ1.6 مليار دولار خلال 8 أشهر ارتفاع الصادرات البترولية
كتبت- هبة حسام
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كشفت أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للفترة من يناير – أغسطس 2018، ارتفاع صادرات مصر البترولية خلال تلك الفترة، إلى 1.621 مليار دولار مقابل 1.598 مليار دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017.

وأشارت النشرة، والتى حصل "اليوم السابع" على نسختها الكاملة، إلى قيمة صادرات مصر للبترول الخام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، والتى بلغت 1.369 مليار دولار، مقابل 1.386 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضى.

بينما بلغت القيمة التصديرية لمنتجات البترول، 252 مليون دولار، للفترة من يناير – أغسطس 2018، مقابل 212 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2017، بارتفاع بلغت قيمته 40 مليون دولار، وهو الارتفاع الذى ساهم فى رفع قيمة الصادرات البترولية خلال الفترة المذكورة من 2018.

وفى سياق متصل، أوضحت النشرة الإحصائية أن إجمالى صادرات مصر "البترولية وغير البترولية" خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018، بلغت 19.257 مليار دولار، مقابل 17.636 مليار دولار فى ذات الفترة من عام 2017، بارتفاع بلغت قيمته 1.950 مليار دولار.

ولم يقتصر الارتفاع فى القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال الفترة المشار إليها من العام الحالى، على الزيادة فى قيمة الصادرات البترولية فقط، بل فى زيادة الصادرات غير البترولية أيضاً، والتى ارتفعت بقيمة 1.927 مليار دولار، حيث بلغت 17.636 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 15.709 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى.


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