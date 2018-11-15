إعادة فتح طريق نوبيع طابا بعد غلقه 5 ساعات بسبب الأمطار

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم إعادة فتح طريق نوبيع / طابا، بعد إغلاقة لمدة خمس ساعات بسبب الأمطار التى شهدتها المدينة فجر اليوم وقطعت الطريق بين نوبيع / طابا / فيران / سانت كاترين.

وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إنة قرر غلق طرق عديدة بالمحافظة أمام حركة سير السيارات حرصا على سلامة المواطنين والمسافرين فتم غلق طريق نوبيع / طابا وطريق وادى فيران/ سانت كاترين.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة دفعت بمعدات ثقيلة لإعادة فتح الطرق مرة أخرى أمام المسافرين ومن المنتظر إعادة فتح الطريق المتجه من مدينة سانت كاترين / وادى فيران خلال ساعة وتم رفع حالة الطوارئ.

ومن جانبة، قال صبرى الوزير رئيس مدينة نوبيع، إن هيئة الطرق والكبارى تمكنت من إزالة الأتربة والحجارة من طريق نوبيع / طابا وتم فتحه أمام المسافرين وفتح طريق نوبيع دهب.

ومن جانبة قال خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين، إن هيئة الطرق والكبارى ومجلس مدينة سانت كاترين تعمل على رفع الرمال والحجارة بطريق وداى فيران / سانت كاترين لإعادة فتحه بعد تعرضه لسيل شديد أمس، حيث شهدت قرية وادى فيران التابعة لمدينة أبورديس جنوب سيناء تساقط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيول بالقرية وبعض التجمعات البدوية التابعة لها.

وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إغلاق الطريق المؤدى إلى مدينة سانت كاترين بداية من كمين مفارق وادى فيران حتى مدينة سانت كاترين كإجراء احترازى حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد مصدر بمركز العمليات، أنه لا توجد أى خسائر مادية أو بشرية جراء السيول، لافتا إلى أن جميع الموانئ وباقى الطرق بالمحافظة تعمل بشكل طبيعى.

من جانبه أكد المهندس عبدالله حامد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أن السيل بلغ ارتفاعه نحو 15 سم مشيرا إلى أن السيول ضربت أيضا منطقة الوادى الأخضر ومنطقة الجوفة التابعة لقرية وادى فيران.

وقال حامد، إن السيول تسير فى المخرات التى أنشئت طبقا لمنظومة الحماية من مخاطر السيول التى نفذت بالمنطقة موضحا أن السيل بدأ من منطقة وادى السهب متجها إلى وادى فيران.