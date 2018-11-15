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أكاديمية البحث العلمى وجامعة الزقازيق توقعان اتفاقية خفض المياه الجوفية بأسوان

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:27 م
أكاديمية البحث العلمى وجامعة الزقازيق توقعان اتفاقية خفض المياه الجوفية بأسوان توقيع الإتفاقية
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صباح اليوم والدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق اتفاقية تعاون مشترك بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجامعة أسوان ومعهد بحوث المياه الجوفية لبدء المرحلة الثانية فى مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية فى مدينة أسوان بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور علاء عطا، عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق والدكتور صلاح بيومى، الباحث الرئيسى للمشروع ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأوضح صقر فى كلمته، أن الأكاديمية قد تبنت هذه الدراسة ضمن مُبادراتها ودعمها لحل المشكلات الملحة والضاغطة فى المجتمع المصرى، ومنها مشكلة إرتفاع مناسيب المياه الجوفية فى أسوان، التى تعوق خطة التنمية الشاملة بالمدينة، وأضاف سيادته أن هذا المشروع تكمن أهميته فى التكامل والمشاركة حيث أنه انطلق بتكاتف 6 جهات تمثل المراكز البحثية والعلمية والجامعات والجهات التنفيذية، وهو يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين جهات عدة فى الدولة، وقد تم توقيع بروتوكول التعاون للبدء فى المرحلة الأولى فى مارس 2016 وقد تحققت بنجاح الأهداف المرجوة منها، حيث تم وضع تصوراً لحل المشكلة من خلال ثلاث مراحل، مؤكداً على أن البحث العلمى هو الحل لمجابهة مشكلات المجتمع المصري، وشدد رئيس الأكاديمية فى ختام كلمته على أنه ينبغى دمج مخرجات هذا المشروع مع الإستراتيجية الوطنية للقطاعات المختلفة مثل الإسكان والصحة والزراعة والسياحة والكهرباء.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومي، الباحث الرئيسى للمشروع ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن منهجية الدراسة قامت على تجميع وتقييم كل البيانات المتاحة، وإعداد دراسات المسح البيئي، وحفر آبار لمراقبة مناسيب المياه، وتحديد مواقع ومناسيب الآبار الاستكشافية، وعمل نموذج رياضى لدراسة الاتزان المائي، واقتراح حلول عملية لخفض منسوب المياه ، وقد تم فى المرحلة الأولى تقييم وتحديد الوضع الراهن وتحديد مصادر وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وسيتم فى هذه المرحلة عمل نماذج تجريبية للحلول العلمية التطبيقية وهى من مخرجات المرحلة الأولى للمشروع وسيتم فى هذه المرحلة أيضاً البناء على مخرجات المرحلة الأولى من اعداد التصميمات والرسومات الهندسية وكتيبات التشغيل الخاصة بالحلول المقترحة للمشكلة.

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

 

جانب من اتفاقية التعاون
جانب من اتفاقية التعاون

 

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

 

جانب من مؤتمر توقيع الاتفاقية
جانب من مؤتمر توقيع الاتفاقية

 

محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية
محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية

 

 


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