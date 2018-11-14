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تحقيقًا لرؤية مصر 2030..

وزير المالية: الأولوية لتمويل المشروعات البيئية خلال السنوات القادمة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:14 م
وزير المالية: الأولوية لتمويل المشروعات البيئية خلال السنوات القادمة محمد معيط وزير المالية
أ ش أ
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 قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن خلال الأربع سنوات القادمة ستكون هناك أولوية لتمويل المشروعات البيئية فى أجندة الموازنة العامة للدولة؛ لخفض نسب التلوث والحفاظ على البيئة وفقًا لخطة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم الأربعاء، فى فعاليات جلسة الجزء الرفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الـ 14 للتنوع البيولوجى المنعقد بشرم الشيخ.

وأوضح معيط أن رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وقلة الموارد إلا إننا أصبحنا نولى البيئة أولوية كبيرة والتعامل بجدية مع كافة المتغيرات لأن الموضوع أصبح يتعلق بالحفاظ على الحياة على كوكب الأرض واستمرار الحياه البشرية.

وأضاف قائلًا :"سنعمل على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وبالفعل بدأنا فى تحقيق تلك الأهداف من خلال تغيير التشريعات والقوانين ومنها قانون المشتريات الحكومية الجديد للمناقصات والمزايدات ليتوافق مع المتطلبات البيئية والتنوع البيئي، كما تم إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات التى تعمل بالكهرباء والمستلزمات البيئية التى تعمل بالطاقة الشمسية".

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم العمل بنظام النقاط الخضراء لأول مرة فى مصر كشرط أساسى للحصول على تمويل المشروعات، وهى نوع من السندات الدولية تم وضعها للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وبذلك تكون الحكومة قد أوفت بالتزاماتها البيئية نحو الحفاظ على البيئة وخفض نسب التلوث وأيضا تم مراعاة المتطلبات البيئية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى تكون مدينة خضراء.


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