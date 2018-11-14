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وثيقة مسربة عن البريكست: الاتحاد الأوروبى سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على الجمارك

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:18 م
وثيقة مسربة عن البريكست: الاتحاد الأوروبى سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على الجمارك البريكست - صورة أرشيفية
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن هناك وثيقة مسربة عن طريق صحيفة "التايمز"، أوضحت أن الاتحاد الأوروبى سيحتفظ بالسيطرة على الجمارك فى أعقاب البريكست.
 
 
وقالت الصحيفة إن الوثيقة هى عبارة عن مذكرة اتصالات بين سفراء من دول الاتحاد الأوروبى الـ27، و مسئولين بريطانيين من فريق التفاوض.
 
 
وجاء فى الوثيقة، أن سابين وياند نائبة رئيس فريق المفاوضين البريطانيين قالت "علينا أن نكون فى أفضل موقع للتفاوض حول العلاقات فى المستقبل، وهذا يتطلب أن تكون الجمارك الموحدة أساس العلاقات المستقبلية"، وأضافت "أن الاتحاد الأوروبى سيمتلك السيطرة الكاملة".
 
 
وعلى الفور جاء تعليق من وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون، يقول إن ما قالته سابين وياند بخصوص الجمارك يعنى أن على الحكومة البريطانية أن تتحمل المسئولية وتقف ضد هذه الصفقة.
 
 

 


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بوريس جونسون

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