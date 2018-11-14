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مصرع طفلة صعقا بالكهرباء أثناء ملامستها لعمود إنارة بالإسكندرية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:59 م
مصرع طفلة صعقا بالكهرباء أثناء ملامستها لعمود إنارة بالإسكندرية جثه- ارشيفيه
الإسكندرية أسماء على بدر
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لقيت طفلة مصرعها اثر ملامستها لعامود كهرباء به أسلاك مكشوفة ولقيت مصرعها فى الحال.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية اخطارا من  مأمور قسم شرطة ثان الرمل من إدارة شرطة النجدة  بوفاة طفلة بمنطقة أبيس الأولي دائرة القسم و بالانتقال والفحص تم التقابل مع ب ع ا 34 سنة ربة منزل مقيمه بذات العنوان، قررت أنه أثناء سيرها صحبة نجلتها ب م ع 7 سنوات بالمنطقة محل البلاغ ،عقب خروج نجلتها من المدرسة فى الطريق إلى منزلهما لامست يد نجلتها أحد أعمدة الإنارة فصعقها التيار الكهربائي وتوفيت ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.
 
و بسؤال والد الطفله م ع م 54 عامل سنة مقيم بذات العنوان أدلي بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وأيد الواقعة شاهدا رؤية و تم إخطار النيابة العامة التي انتقلت للمعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة الإسعاف وتم إخطار عمليات المحافظة وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
 
و كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 11012-2018 إداري قسم شرطة ثان الرمل وجاري العرض على النيابة .
 
 
 

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