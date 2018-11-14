محافظ كفر الشيخ يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى احتفالاً بالعيد القومى

كفر الشيخ – محمد سليمان

احتفلت محافظة كفر الشيخ بعيدها القومى فى ذكرى معركة البرلس البحرية الخالدة عام 1956 أثناء العدوان الثلاثى على مصر والتى حققت فيها قوات البحرية المصرية انتصارًا ساحقًا على الأسطول الفرنسى والإنجليزى وتدمير البارجة الفرنسية جان دارك أمام سواحل برج البرلس، حيث اختلطت دماء المصريين والسوريين فى هذه المعركة.

وقام الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامنح الطنوبي، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي وقيادات المحافظة السياسية والشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات البحرية، ببدء مراسم الاحتفال بإيقاد الشعلة إيذانًا ببدء الاحتفال.

كما قام المحافظ والمستشار العسكرى، وقيادت القوات البحرية بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس البحرية وسط مراسم القوات البحرية من موسيبقى وضباط وحرس شرف، وعروض لفرقة الكشافة والطلائع والشباب وحملة الأعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ابتهاجًا باحتفالات المحافظة بعيدها القومى.

كما يشهد الاحتفال بعيد المحافظة القومي، افتتاح مركزي شباب "شباب برج البرلس وبلطيم "، وافتتاح مدرستين "مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد للتعليم الأساسي، وافتتاح مدرسة المرازقة الجديد.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أبناء المحافظة، بالعيد القومى الـ 62 لمحافظة كفرالشيخ، الموافق اليوم 4 نوفمبر، والتى سوف تقام الاحتفالات من مدينة الانتصارات، "برج البرلس"، ، غداً الأربعاء ، الموافق 14 نوفمبر 2018م، والذى يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية فى 4 نوفمبر، حيث سُتقام الاحتفال بساحة النصب التذكارى بمدينة برج البرلس، وسيتم اصطفاف الجنود والقوات البحرية وموسيقى القوات البحرية ووضع إكليل الزهور.

أوضح محافظ كفرالشيخ، إن احتفالات محافظة كفرالشيخ بعيدها القومى الموافق الرابع من نوفمبر من كل عام مستمرة على مدار شهر نوفمبر الجارى، تخليداً لذكرى يوم الانتصار لمعركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثى ٤ نوفمبر ١٩٥٦، وهذه الذكرى تكشف ذكرى بطولية لقواتنا المسلحة المصرية فى معركة البرلس فى صباح 4 نوفمبر 1956م قامت معركة بحرية أمام شاطئ بحيرة البرلس، مصر عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.

حيث اشتركت فى المعركة البارجة الفرنسية جان بارت وهى أول سفينة مزودة برادار فى العالم سميت هذه المعركة بمعركة البرلس البحرية، أو معركة برج البرلس البحرية، وقاد جلال الدسوقى المعركة من الجانب المصرى فى البداية، قامت الثلاث زوارق الطوربيد المصرية بعمل ستار الدخان لتقترب بسرعة وبحركات مفاجئة من الوحدات المهاجمة، وأطلقت قذائفها فى اتجاه البوارج الفرنسية والبريطانية المهاجمة، وقامت الوحدات المهاجمة بإطلاق القنابل والصواريخ بكثافة شديدة فى اتجاه الزوارق واشتركت فى المعركة طائرات حربية مهاجمة ضد الزوارق وانتهت معركة البرلس فى دقائق ودمرت المدمرة البريطانية والبارجة الفرنسية، وقاتل المصريون بدون غطاء جوى حتى آخر طوربيد وحتى آخر زورق الذى قاده مختار الجندى بعد استشهاد أغلب الزملاء، فطلب من الآخرين القفز إلى البحر، ثم اخترق مدمرة أخرى بسرعة هائلة فأصيبت إصابة بالغة .

يذكر أن كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي يوم 4 نوفمبر من كل عام ولكن المحافظ أجل الإحتفال به ل 14 نوفمبر للإنتهاء من عدد من المدارس والمشروعات لإفتتاحها.