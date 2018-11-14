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محافظ بورسعيد: مشروع التأمين الصحى الجديد يسير طبقَا للمخطط المقرر له

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:55 م
محافظ بورسعيد: مشروع التأمين الصحى الجديد يسير طبقَا للمخطط المقرر له جانب من اللقاء
بورسعيد – السيد فلاح
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي سينطلق من محافظة بورسعيد يسير وفقا للمخطط المقرر له سواء من الناحية التنفيذية أو الإدارية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا ومتابعة دائمة بين المحافظة ووزارة الصحة في هذا الشأن من خلال الزيارات المكوكية لوزيرة الصحة للمحافظة واللجان الوزارية التي تقيم بصفة شبة دائمة ببورسعيد لمتابعة تنفيذ المشروع.

وجاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع أعضاء جمعية أصدقاء مرضي القلب وطالب المحافظ أعضاء الجمعية بنقل ما يجري علي أرض الواقع من أعمال التطوير والإنشاءات للمستشفيات والوحدات الصحية إلي المواطنين وتوعيتهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن علاوة علي الجهود التي تقوم بها المحافظة للوصول بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين إلي أعلي درجة وخاصة بعد أن اكتفت المحافظة في معظم التخصصات الطبية وخاصة الصعبة بتوفير العلاج للمواطنين داخل بورسعيد والاستغناء عن نقلهم للعلاج في المراكز الجامعية في المحافظات الأخرى.

 


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