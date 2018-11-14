محافظ القليوبية: تعديات الطرق المؤدية للمشروعات التنموية تضعنا فى موقف محرج

أبدى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، من انتشار التعديات على الأراضى الزراعية والطرق الرئيسية المؤدية للمشروعات التنموية بالمحافظة وخاصة الأراضى الزراعية بالقرى التى انتشرت بها التعديات بكثافة، مشيرا إلى أنه لا يعفى الجمعيات الزراعية من كثرة التعديات، وتخاذلها غى رصدها غى مهدها والقضاء عليها.

ووجه محافظ القليوبية، خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة، واللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة، رؤساء المدن متابعة ازالة التعديات والتأكد من أن هناك نظام فعال لمحاربة التعديات فى مهدها والرصد والاكتشاف المبكر لها، وعدم تركها لتتوحش ويصعب إزالتها فيما بعد.

وأكد عبد الحليم، على أن التعديات ومخالفات البناء ستضعنا فى موقف محرج أمام القيادة السياسية ورئيس الوزراء عند زيارته للمحافظة المقررة الشهر الجارى أو المقبل.