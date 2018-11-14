video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لتحقيق العدالة الناجزة.. 3 جولات مفاجئة لرئيس مجلس الدولة بثلاث محافظات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:30 ص
لتحقيق العدالة الناجزة.. 3 جولات مفاجئة لرئيس مجلس الدولة بثلاث محافظات مجلس الدولة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

في إطار حرص رجال القضاء العادل على تحقيق العدالة الناجزة والاستمرار في توفير سبل التعاون المستمر بين المتقاضي والهيئات القضائية، بدأ المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بداية من الأول من نوفمبر الحالى بعدة جولات مفاجئة لبعض محاكم مجلس الدولة بعدد من محافظات جمهورية مصر العربية، للاطمئنان على سيولة تيسير القضايا في المحاكم وسرعة الإنجاز فينا وميكنه العمل إلكترونياً ليتصل بالمقر الرئيسي على مستوى الجمهورية .

حيث زار المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، مقر مجلس الدولة بمحافظة سوهاج يصطحبه المستشار فؤاد عبد الفتاح الامين العام لمجلس الدولة لافتتاح مقر المجلس بعد انتهاء أعمال التجديدات به، ووضع حجر أساس لمبني جديد للمجلس، كما شهد ذلك حضور محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة 

وقام المستشار أحمد أبو العزم أيضا  بزيارة لمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر، للاطمئنان على سير العمل،

وكان فى استقباله السيد محافظ الأقصر المستشار مصطفي

ألهم واللواء طارق علام مدير الأمن ورافق رئيس مجلس الدولة المستشار عيد حسانين والمستشار عادل الجيوشي نواب رئيس مجلس الدولة من أبناء الأقصر، وفي لقاءه بالسادة مستشاري وموظفي المجلس أكد

أبو العزم حرصه علي دعم كافة فروع المجلس وخص الزملاء بفرع الأقصر بتوفير كافة سبل الإنجاز وسرعة الفصل في الدعاوي للتيسير على المتقاضين.

وفاجأ أبو العزم فرع مجلس الدولة بمحافظة قنا للوقوف على أخر مستجدات الفرع الجديد " تحت الإنشاء " وعلى سبب بطء الأعمال عقد  اجتماعا مع استشاري المشروع لإنهاء كافة الأمور العالقة التى تحول دون إنهاء تنفيذ المشروع. 

كما اجتمع أبو العزم بالسادة قضاة المجلس وموظفيه بمجمع محاكم مجلس الدولة بقنا ووجه بضرورة سرعة الأداء لإنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم، والقضاء على كافة المعوقات حرصاً على مصالح المتقاضين وأكد سيادته على دعمه الكامل للقضاة والعاملين بالمجمع ووجه سيادته باستمرار جولاته لزيارة مجمعات محاكم مجلس الدولة بكل محافظات مصر حرصاً منه على دعم وتيسير سبل التقاضي للمواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نادى قضاة مجلس الدولة يكرم أسر الشهداء بسوهاج تخليدا لذكرى المستشار عمر حماد

مجلس الدولة ينتدب خبيرا من الاتصالات لمراجعة قانون حماية البيانات الشخصية

مجلس الدولة: مبدأ قضائى جديد يحافظ على الرقعة الزراعية

مجلس الدولة

القضاء الادارى

الحوادث

فروع مجلس الدولة

سيولة التقاضي




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة