لتحقيق العدالة الناجزة.. 3 جولات مفاجئة لرئيس مجلس الدولة بثلاث محافظات

كتب أحمد عبد الهادى

في إطار حرص رجال القضاء العادل على تحقيق العدالة الناجزة والاستمرار في توفير سبل التعاون المستمر بين المتقاضي والهيئات القضائية، بدأ المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بداية من الأول من نوفمبر الحالى بعدة جولات مفاجئة لبعض محاكم مجلس الدولة بعدد من محافظات جمهورية مصر العربية، للاطمئنان على سيولة تيسير القضايا في المحاكم وسرعة الإنجاز فينا وميكنه العمل إلكترونياً ليتصل بالمقر الرئيسي على مستوى الجمهورية .

حيث زار المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، مقر مجلس الدولة بمحافظة سوهاج يصطحبه المستشار فؤاد عبد الفتاح الامين العام لمجلس الدولة لافتتاح مقر المجلس بعد انتهاء أعمال التجديدات به، ووضع حجر أساس لمبني جديد للمجلس، كما شهد ذلك حضور محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة

وقام المستشار أحمد أبو العزم أيضا بزيارة لمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر، للاطمئنان على سير العمل،

وكان فى استقباله السيد محافظ الأقصر المستشار مصطفي

ألهم واللواء طارق علام مدير الأمن ورافق رئيس مجلس الدولة المستشار عيد حسانين والمستشار عادل الجيوشي نواب رئيس مجلس الدولة من أبناء الأقصر، وفي لقاءه بالسادة مستشاري وموظفي المجلس أكد

أبو العزم حرصه علي دعم كافة فروع المجلس وخص الزملاء بفرع الأقصر بتوفير كافة سبل الإنجاز وسرعة الفصل في الدعاوي للتيسير على المتقاضين.

وفاجأ أبو العزم فرع مجلس الدولة بمحافظة قنا للوقوف على أخر مستجدات الفرع الجديد " تحت الإنشاء " وعلى سبب بطء الأعمال عقد اجتماعا مع استشاري المشروع لإنهاء كافة الأمور العالقة التى تحول دون إنهاء تنفيذ المشروع.

كما اجتمع أبو العزم بالسادة قضاة المجلس وموظفيه بمجمع محاكم مجلس الدولة بقنا ووجه بضرورة سرعة الأداء لإنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم، والقضاء على كافة المعوقات حرصاً على مصالح المتقاضين وأكد سيادته على دعمه الكامل للقضاة والعاملين بالمجمع ووجه سيادته باستمرار جولاته لزيارة مجمعات محاكم مجلس الدولة بكل محافظات مصر حرصاً منه على دعم وتيسير سبل التقاضي للمواطنين.