كل ما تريد معرفته عن فعاليات وضيوف "مهرجان الشعر العربى" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق غدا فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الأقصر للشعر العربى الذى ينظمه بيت الشعر بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة.

يستمر المهرجان من 15 إلى 17 نوفمبر 2018، بحضور وزيرة الثقافة، وعبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية فى دائرة الثقافة بالشارقة، والشاعر محمد البريكى مدير بيت الشعر بالشارقة، ووفد من دائرة الثقافة بالشارقة وبحضور الناقد الدكتور محمد عبد المطلب ضيف شرف المهرجان، ثم يشارك فى الأمسية الشعرية التى يقدمها الشاعر محمد المتيم الشعراء أحمد حافظ، روضة شاهين، عبد المنعم كامل، محمود سباق، محمود شريف.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل جلسات وفعاليات مهرجان الشعر العربي:-

1. يتم فى الفترة المسائية افتتاح المعرض الفنى "أبجد بين الضاد واللون"

2. يشارك فى المعرض 37 من فنانى الفن التشكيلى والحروفيات والخط العربى و40 لوحة

3. يقدم الشاعر أشرف البولاقى الشعراء "حسن طلب - حسين خلف الله - عبد القادر الحصنى - محمد طايل - هاجر عمر - نورا عثمان - وسام دراز" فى الأمسية الشعرية التى من المقرر أن تبدأ من الساعة السابعة مساءً ثم يليها فقرة من الموشحات للفنان تامر جابر

4. ينظم بيت الشعر يوم الجمعة فى السابعة مساء الأمسية الشعرية الثالثة والتى يشارك فيها الشعراء "الضوى محمد الضوى - حنان شاهين - شيرين العدوى - عمرو الشيخ - طه الصياد - مصطفى رجب - يونس أبو سبع"

5. يقدم فعاليات الأمسية الشعرية الشاعر الدكتور مصطفى أبو الشوارب يليها فقرة فنية من التراث الغنائى المصرى للفنان عبد الله جوهر

6. يوم السبت فى تمام العاشرة صباحًا تبدأ الجلسة النقدية فى أعمال الشعراء الشباب والتى يقدمها الاستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران

7. يشارك فى الجلسة النقدية كل من "الدكتور تامر فايز – الدكتور حافظ المغربى - الدكتور حسام جايل - الدكتور مدحت صفوت - الدكتورة هويدا صالح"

8. يتم تنظيم أصبوحة شعرية لشعراء البوادى المصرية من سيناء ومطروح والفيوم الشعراء "حمدان الترابين - سلامة أبو نورة - سليمان أبو دقة - علاء الرمحى - عبد القادر طريف" ويقدمها الشاعر خالد حلمى الطاهر

9. حفل الختام يقام فى ساحة معبد الأقصر على المسرح المكشوف من الساعة السابعة مساء بأمسية شعرية للشعراء "النوبى عبد الراضى - جمال الشيمى - عزت الطيرى - قمر صبرى الجاسم - محمد جاد المولى - يوسف عابد" ويقدم الأمسية الشاعر أحمد جمال مدنى

10. يتم تقديم عرض تراثى لفرقة الأقصر للفنون الشعبية ثم توزيع شهادات المشاركة والختام للمهرجان