قاتل عمته بالدرب الأحمر يعترف: ضائقة مالية دفعتنى للاستيلاء على أموالها

كتب ـ أحمد إسماعيل

أدلى المتهم بقتل عمته في منطقة الدرب الأحمر باعترافات تفصيلية عن الحادث، مؤكدا أنه على خلاف دائم مع عمته بسبب الميراث منذ أعوام من قبل وفاة والديه، وأن شقيقاته وعائلته كانت دائمًا تحرضه ضدها.

وأوضح المتهم في أقواله أمام النيابة العامة، أنه من قبل الواقعة وهو يمر بضائقة مالية فتخمرت في ذهنه فكرة سرقة عمته، وخاصة أنه على علم أنها تعيش بمفردها، فتوجه إليها يوم الواقعة، وطلب منها إقراضه أموالا لكنها رفضت ونشب بينهما خلاف الميراث مجددًا، فذهاب إلى المطبخ واستل سلاحًا أبيض سكينًا- ووجه لها طعنات في الجسم وتركها تسقط في بركة من الدماء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .

ومن جانبها، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

فيما كشفت تحقيقات النيابة عن أن قسم شرطة الدرب الأحمر تلقى بلاغًا من سيدة تفيد أثناء زيارة والدتها العجوز في منزلها، تبين عدم تواجدها، وبسؤال الجيران أكدوا أنهم لم يروها منذ يوم في الشارع ، فعادت وطرقت على الباب فلم تجد من يستجيب فقررت الاستعانة بشاب من الجيران لفتح المنزل، فوجدت جثة والدتها غارقة في دمائها، ومتوفية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة انتقل فريق من النيابة لمناظرة الجثة، فتبين أن السيدة عجوز في منتصف العقد السادس من العمر ، مسجاة على وجهها، وحولها أثار دماء، كما تبين أنها عانت من التعدي والضرب، ووجد بجسمها عدد 4 طعنات في مناطق متفرقة من الجسد، حيث تبين وجود جروح غائرة في منطقة الصدر والبطن، وجود طعنة في منطقة الرقبة، مما أسفر عن وفاتها، وبجوارها سكين حاد، كما تبين بعثرة في محتويات الشقة، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وإرسالها إلى مشرحة زينهم.

واستمعت النيابة إلى أقوال أبناء المجني عليها، حيث تبين أن لديها 3 أولاد وبنتين وجميعهم كبار في السن ومتزوجين وهي تعيش بمفردها في مسكنها، وأنهم دائمي التردد عليها ولا توجد بينهم وبينها أي خلافات، كما أكدوا أن والدتهم امرأة عجوزة وحركتها بطيئة ولكنها كانت دائما تخدم نفسها ولا تطلب منهم أي مساعدة ، فهي مكتفية بذاتها، وأن والدتهم سيدة ميسورة الحال ولديها أموالها الخاصة.

فقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة السيدة المسنة؛ لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما قررت التصريح بالدفن، و كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم.

وتكثيف الجهود واستمرار التحقيقات مع الجيران وأقارب المجني عليها ، تبين وجود سابقة خلاف بينها وبين أبناء شقيقها، بسبب خلافات حول الميراث ومستمرة منذ أعوام ، وبتضييق الخناق عليهم اعترف نجل شقيقها بارتكاب الواقعة.

كان تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة مسنة، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة البلاغ.

وتبين من التحريات أن المجني عليها تقيم بمفردها، ولديها 5 أبناء، أودت بحياتها في الحال، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.