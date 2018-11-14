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ضبط 52 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى حملة لأمن الجيزة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:43 ص
ضبط 52 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى حملة لأمن الجيزة حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 52 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، و11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة. 
 
كما أسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن تنفيذ 44 حكم قضائى، وضبط 3 قضايا مخدرات، و3 أسلحة بيضاء وفحص عدد من الشقق المفروشة، بالإضافة إلى إزالة عدد من إشغالات المحلات التجارية والمقاهى. 
 
وأجرى ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، بمدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية بالهرم، والعمرانية، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، حيث تم إزالة ورفع عشرات المخالفات الخاصة بالباعة الجائلين، والمقاهى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 

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