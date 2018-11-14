صور .. محافظ أسوان يحيل المسئولين عن معسكر الشباب والنقل الداخلى للتحقيق

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

فاجأ اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، العاملين بمعسكر الشباب والملعب الفرعى بطريق السادات بزيارته، وعقب تفقده للموقع قرر اللواء أحمد إبراهيم إحالة المسئولين عن المعسكر للتحقيق الفورى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وذلك نظراً لما شهده من الإهمال والحالة السئية والمتردية داخل هذه المنشآة الرياضية الهامة، وعدم تنفيذ أى أعمال صيانة لمختلف مكونات المعسكر خلال الفترة الماضية.

وفى بيان صحفى للمحافظ، كلف بقيام لجنة على الفور من المحافظة لتنفيذ أعمال الجرد لكافة مقتنيات المعسكر الحالية ومقارنتها بما كانت عليه فى السابق للتأكد من تواجدها وعدم إهدارها أو التصرف الغير قانونى فيها.

كما أعطى محافظ أسوان، توجيهاته لوكيل وزارة الشباب والرياضة بعرض تقرير فورى ومفصل عن معسكر الشباب، وبالتوازى سيقوم المحافظ بإجراء إتصال تليفونى بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لعرض الموقف كاملاً بشأن هذا المعسكر من أجل وضع خطة متكاملة لتحقيق الإستغلال الأفضل منه ورفع كفاءته وتطويره للوصول به إلى ما يليق بمكانة أسون السياحية والرياضية، مطالباً بضرورة العمل على تحقيق الإستثمار الأمثل لهذه المنشآت الرياضية الهامة وإستغلالها على الوجه الأكمل لإستقبال الشباب فى فترة الرحلات، وكذا إستضافة مختلف الأنشطة الشبابية وإتاحة الفرصة أمام الشباب وكل عشاق الرياضة لممارسة الألعاب الرياضية فيها بالشكل المطلوب.

وعقب ذلك فأجا أحمد إبراهيم العاملين بجراج مشروع النقل الداخلى التابع للمحافظة بطريق السادات للإطمئنان على تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للأتوبيسات المتبقية، وذلك بعد نجاح المحافظة فى صيانة 7 أتوبيسات مينى باص خلال الشهر الماضى كمرحلة أولى من خلال تغيير قطع غيار وعمرات للمواتير وسمكرة ودهان وإطارات جديدة ، بالإضافة إلى تنجيد المقاعد الداخلية وتشغيلهم بخطوط السير المختلفة ، بجانب 4 أتوبيسات كانت بحالة جيدة وذلك من إجمالى 30 أتوبيس.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تهاون فى ممتلكات المحافظة أو فى إهدار المال العام حيث سيتم إحالة المتسببين للتحقيق و إتخاذ إجراءات رادعة حيال أى إهمال أو تقصير ، مع قيام مديرى الشئون المالية والمشتريات والحسابات بالمحافظة بعرض الموقف المالى الخاص بالمشروع لتقديم كافة التسهيلات الإدارية والمالية لسرعة تنفيذ عملية الإصلاح والصيانة للأتوبيسات المعطلة.

وطالب اللواء إبراهيم، بالتنسيق بين مسئولى مشروع النقل الداخلى وجامعة أسوان للإستعانة ببعض أتوبيسات المشروع سواء التى بحالة جيدة أو المعطلة لتقوم الجامعة بإصلاحها لتوفير وسائل مواصلات للطلاب والطالبات المتجهين للكليات المختلفة سواء بصحارى أو مدينة أسوان الجديدة.

كما شملت جولة اللواء أحمد إبراهيم، تفقد موقع مجمع الخدمات الحكومى النموذجى بجوار المدرسة اليابانية المصرية المزمع إنشاؤها بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط مع الجانب الإماراتى بوضع التصميمات الهندسية له مع تحمل التمويل والتدريب والتشغيل التجريبى ليكون على غرار مراكز الخدمات ذات المواصفات العالمية، حيث أن الهدف من إنشاء هذا المجمع هو تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين بحصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة.

وأشار إلى أن هذا المركز الجماهيرى سيساهم أيضاً فى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال ، كما أنه سيمكن المواطن البسيط من الحصول على الخدمات والمستندات الثبوتية من شباك واحد أو بنظام الأون لاين من خلال الإنترنت لتخفيف مشقة التنقل والسفر بين مدن المحافظة.

وكلف المحافظ رئيس مدينة أسوان بسرعة إتخاذ إجراءات التخصيص لهذا الموقع الذى تم إختياره من 3 مواقع تم ترشيحها ومعاينتها من قبل لجنة ، مع إسناد أعمال رفع الكتل الجرانيتية الواقعة أمام هذا الموقع إلى إحدى الشركات الحكومية المتخصصة فى هذا المجال ليتم فتح الشارع المقابل على طريق السادات مباشرة لتسهيل وصول المواطنين إليها بعد تشغيل المجمع الحكومى.



محافظ أسوان يتفقد معسكر الشباب والملعب الفرعى



محافظ أسوان يتفقد معسكر الشباب والملعب الفرعى



محافظ أسوان يتفقد جراج مشروع النقل الداخلى



محافظ أسوان يتفقد معسكر الشباب والملعب الفرعى

محافظ أسوان يتفقد جراج مشروع النقل الداخلى

محافظ أسوان يتفقد جراج مشروع النقل الداخلى