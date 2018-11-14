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شاهد.. اقتحام عضوة الكونجرس ألكسندريا أوكازيو كورتيز مكتب نانسى بيلوسى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:40 ص
شاهد.. اقتحام عضوة الكونجرس ألكسندريا أوكازيو كورتيز مكتب نانسى بيلوسى كورتيز فى مكتب بيلوسى
كتبت - سالى حسام
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بعد أسبوع واحد من إعلان فوزها بمقعد فى مجلس النواب الأمريكى، اقتحمت ألكسندريا أوكازيو كورتيز، مكتب نانسى بيلوسى، رئيسة الأغلبية فى مجلس النواب، والتى تنتمى لحزبها "الحزب الديمقراطى".
 
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فأن نانسى بيلوسى كانت فى مكتبها عندما فوجئت بألكسندريا كورتيز عضوة الكونجرس البالغة من العمر 29 عاما، وتطالب بيلوسى باتخاذ موقف ضد التغير المناخى.
 
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن كورتيز قالت للنشطاء الذين أقاموا اعتصاما فى مكتب بيلوسى "أود فقط أن تعلموا جميعا أننى فخورة بكل واحد منكم لوضع أنفسكم فى خط المواجهة من أجل إنقاذ الكوكب".
 
وأضافت كورتيز "ليس لدينا خيار، علينا الوصول لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لا يوجد خيار آخر".
 
وقبل الاعتصام كانت عضوة الكونجرس رشيدة طليب انضمت لمظاهرة أخرى فى مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء للتعبير عن دعمها للمحتجين قبل أن يتجهوا لمكتب بيلوسى.
 
والمعروف أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية، حذرت من أن الانقسامات بين الديمقراطيين بعد فوزهم بمجلس النواب، وتحديدا بين أنصار التيار التقدمى بزعامة بيرنى ساندرز ومنهم كورتيز، ضد التيار الرئيسى للحزب الديمقراطى بزعامة بيلوسى.

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ألكساندريا أوكازيو كورتيز

نانسى بيلوسى

الحزب الديمقراطى

الكونجرس




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