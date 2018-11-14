سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى أبوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير من القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش" و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 170 جرام.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه بالقبض على كلا من المتهم "شوقى.ال.ع" 32 عاما والمتهم "محمد.ال.ع"33 عاما عاطلين حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش" و4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 170 جرام ومبلغ مالى و2هاتف محمول.

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما المحرمة. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.