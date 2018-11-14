ري المنيا تعلن الطوارئ بمناطق مخرات السيول بشرق النيل

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الري بالمنيا، حالة الطوارئ وتجهيز المعدات والسائقين ونشرها بعدد من المناطق الساخنة بالمحافظة وذلك لمواجهة تداعيات الطقس السييء وهطول أمطار على عدد من الأماكن المتفرقة على مستوى مراكز المحافظة.

وقال المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا، إن المحافظة شهدت اليوم سقوط أمطار خفيفة بمناطق بابوقرقاص وملوي والمنيا وسمالوط ، لافتاً إلى انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع اى أحداث طارئة تقع داخل نطاق المحافظة خاصة بمنطقة شرق النيل بجوار مخرات السيول وبثلاث مواقع أخرى بجانب الكباري التي تقع على النيل وهى ملوي والمنيا وبني مزار.