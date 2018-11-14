رئيس مجلس الوزراء: لدينا 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر، مشيرا إلى أن مصر قامت بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف حماية المحميات والتى شملت تأهيل أكثر من 700 شاب وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى شباب المحميات.

وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته بمؤتمر التنوع البيولوجى والمقام بمدينة شرم الشيخ، أن 100 شاب منهم حصل على رسائل ماجيستير ودكتوراة لتنفيذ البرماج الخاصة بالمحميات الطبيعية المحلية ويشاركوا فى ادارة هذه المحكيات بحيث أصبح أكثر من 70% من العاملين فى المحميات من السكان المحليين.