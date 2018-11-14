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رئيس البرلمان العربى: نولى اهتمامًا بالغًا بدور المرأة فى المجتمعات العربية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:47 م
رئيس البرلمان العربى: نولى اهتمامًا بالغًا بدور المرأة فى المجتمعات العربية الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى
/أ ش أ/
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أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، " أن البرلمان العربى يولى أهمية بالغة للدور الكبير والمقدر الذى تقوم به المرأة فى المجتمعات العربية، انطلاقاً من الإيمان بمكانتها فى المجتمع العربى ، وأهمية مشاركة المرأة وممارستها لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كجزء هام فى عملية التنمية الشاملة فى الدول العربية.

جاء ذلك فى كلمة السلمى فى افتتاح المؤتمر الدولى حول المشاركة السياسية للمرأة (العدالة والتنافسية العالمية) الذى بدأ أعماله بمملكة البحرين اليوم .

وقال السلمى فى كلمته " أن البرلمان العربى يمثل نموذجاً عملياً لحرص القيادات والأنظمة العربية على ترسيخ وتأكيد المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة، وتجلى ذلك فى نظامه الأساسى الذى أكد على تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من إجمالى أعضائه.

وأضاف أنه حرصاً من البرلمان العربى على البناء على هذه الرؤية والتوجه، أقر البرلمان العربى "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، كأول تشريع يُسنه، لتكون إطاراً ونموذجاً تشريعياً عربياً ومرجعاً فى القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يعكس التوافق العربي.

وأستطرد قائلا :جاءت الوثيقة نتاجاً لجهد كبير ودراسات معمقة وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدها البرلمان العربى فى عددٍ من الدول العربية، وكانت البداية من هنا من مملكة البحرين، وغطت هذه الورش الخمس كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية.

وأوضح أن البرلمان العربى سيُطلق قريباً هذه الوثيقة بالتعاون مع المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الامارات العربية المتحدة.

وقال إن الوثيقة أكدت بأنه لا مجال للحديث عن التنمية الشاملة والمتوازنة فى المنطقة العربية، ولا عن التنمية الإنسانية، ولا عن التنمية المستدامة، دون المشاركة الفعالة والتمكين التام للمرأة وتهيئة الظروف لتمتعها بحقوقها وتأكيد ودورها.

وجدد السلمى إلتزام البرلمان العربي، بالاستمرار فى دعم قضايا المرأة العربية وتعزيز مشاركتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً، والدفع بالمشاركة السياسية للمرأة إلى أعلى المستويات، وصولاً لأن تأخذ مساراً أكثر تأثيراً وفاعلية فى المجتمع العربي.

وقال " إن مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة المعنية بالمرأة، تمنحنا الفرصة لتقييم ومراجعة مكتسباتنا والوقوف على التقدم المحرز فى قضايا المرأة بمجتمعاتنا العربية، فعلى الرغم من الظروف والتحديات غير المسبوقة التى تمر بها منطقتنا العربية.

وأضاف أن مثل هذه المؤتمرات تعطينا قوة دفع جديدة، فحواراتنا وتبادل الخبرات توفر لنا حلولاً غير تقليدية؛ وتساعد على إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير بمنهجيات وأدوات عمل مبتكرة وفعالة، وتساهم فى بناء واقع جديد للمرأة، والتغلب على المعوقات التى تقف أمام حقوق وتطلعات المرأة، فى ظل الإرادة السياسية العربية والدعم غير المسبوق للمرأة العربية.

 

 


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